NBA'de Kyrie Irving ve Luka Doncic 69 sayı attı: Dallas Mavericks lideri devirdi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti.
NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi.
Mavericks, Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisinin 69 sayı attığı maçta Timberwolves'u yenerek sezonun 22. galibiyetini aldı.
Kyrie Irving 35 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Luka Doncic ise 34 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 36 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle oynadı.
LAKERS, LEBRON JAMES İLE KAZANDI
Los Angeles Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in öne çıktığı maçta Los Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup etti.
Mücadelenin en skorer ismi olan James 25 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Anthony Davis 22 sayı, 10 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı verdi.
Clippers'ta Paul George ve Ivica Zubac'ın 22'şer, Kawhi Leonard ve James Harden'ın 15'er sayılık katkıları mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 100-133
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 117-110
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 115-108
Denver Nuggets-Detroit Pistons: 131-114
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 115-121
Golden State Warriors-Toronto Raptors: 118-133
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-103
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