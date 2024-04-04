NBA'de Malachi Flynn 50 sayı attı: Detroit Pistons deplasmanda kaybetti!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Malachi Flynn'in 50 sayı attığı maçta Atlanta Hawks'a 121-113 mağlup oldu.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Hawks, Pistons'ı 8 sayı farkla yendi.
Atlanta Hawks'ta Jalen Johnson 28 sayı, 14 ribaunt, 11 asist ile "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Hawks'ta De'Andre Hunter 26 sayı, Dejounte Murray ise 24 sayı kaydetti.
Detroit Pistons'ta Malachi Flynn'in 50 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
BOOKER VE DURANT'TAN TOPLAM 72 SAYI
Phoenix Suns, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 122-101 mağlup etti.
Suns'ta Devin Booker 40 sayı, Kevin Durant ise 32 sayılık performanslarıyla galibiyete katkı verdi.
Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 24 sayı, Jarrett Allen ve Evan Mobley ise 20'şer sayı kaydetti.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 86-89
Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 120-125
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 121-113
Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 135-100
Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 115-111
Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 101-111
Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 133-85
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 108-117
Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 122-101
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