NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in çabası Utah Jazz'a yetmedi!

Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Cleveland Cavaliers'a 129-113 mağlup oldu.

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Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:37
NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in çabası Utah Jazz'a yetmedi!
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Sakatlıktan dönen all-star yıldızı Joel Embiid'in 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçı kazanan Sixers, bu sezon 41. galibiyetini aldı.

Sixers'ta Kelly Oubre Jr. 25 sayı, 6 ribaunt; Tobias Harris 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Paul Reed 12 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.

Thunder'da Chet Holmgren 22 sayı, 7 ribaunt; Aaron Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt; Luguentz Dort 15 sayı, 8 ribaunt; Isaiah Joe ise 14 sayı, 7 asistle mücadele etti.

ÖMER FARUK'UN ÇABASI GALİBİYETE YETMEDİ

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Cleveland Cavaliers'a 129-113 yenildi.

Maçta 30 dakika süre alan Ömer Faruk'un 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı Jazz'da Brice Sensabaugh 22 sayı, 7 ribaunt; Collin Sexton 19 sayı, 7 asist ve Taylor Hendrick 18 sayıyla salondan ayrıldı.

Cavaliers'ta ise Caris LeVert 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist; Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Evan Mobley 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 111-128

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 117-113

Miami Heat-New York Knicks: 109-99

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 109-105

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 113-106

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 110-105

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 113-129

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 104-100

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 109-95


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