NBA'de Memphis Grizzlies'ten peş peşe 11. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, sahasında Minnesota Timberwolves'u 116-108 yenerek arka arkaya 11. galibiyetini aldı.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Yükselişini sürdüren Batı Konferansı üçüncüsü Grizzlies, Timberwolves'u mağlup ederek art arda 11, bu sezon 30 galibiyete ulaştı.
Ev sahibi ekipte Desmond Bane 21 sayı, 3 ribaunt, 4 top çalma, Jaren Jackson Jr 20 sayı, 5 ribaunt, 5 blok, Ja Morant 16 sayı, 8 ribaunt, 9 asist, John Konchar 15 sayı, 17 ribauntla oynadı.
Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta Anthony Edwards 30 sayı, 4 asist, D'Angelo Russell 29 sayı, 6 asist, Karl-Anthony Towns 25 sayı, 9 ribaunt kaydetti.
BUCKS, WARRIORS ENGELİNİ AŞTI
Ligde zirve mücadelesi veren takımların maçında Milwaukee Bucks, evinde Golden State Warriors'ı 118-99'luk skorla geçti.
Sezonun 27. galibiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Khris Middleton 23 sayı, 7 asist, Bobby Portis 20 sayı, 7 ribaunt üretti.
Son 5 maçın 4'ünden mağlup ayrılan ve bu sezon 11. yenilgisini yaşayan Warriors'ta Andrew Wiggins 16, Jonathan Kuminga 15, Stephen Curry 12, Klay Thompson 11 sayı attı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Milwaukee Bucks - Golden State Warriors: 118 - 99
Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves: 116 - 108
New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers: 113 - 89
Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder: 109 - 130
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 140 - 108
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