NBA'de Miami Heat, Denver Nuggets karşısında seriyi eşitledi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:44

Güncelleme: 05.06.2023 - 10:44

Miami Heat, Ball Arena'da oynanan NBA Finalleri serisinin 2. maçında Denver Nuggets'ı 111-108 mağlup ederek seriyi 1-1'e eşitledi.

Karşılaşmaya 10-2'lik bir seriyle hızlı başlayan Miami ekibi, ilk çeyreği üç sayılık bir avantajla kapattı. Nuggets ikinci çeyrekte kendine gelerek Heat'e karşı 34-25'lik bir fark yakaladı ve devre arasına 6 sayılık bir üstünlük elde ederek girmeyi başardı.

Heat üçüncü çeyreğe iyi başlayarak skoru 66'da eşitlemiş olsa da, Denver kontrolü geri alarak son çeyreğe sekiz sayılık farkla girdi. Heat dördüncü çeyrekte başka bir seri daha yakaladı ve Nuggets'a karşı bitime dokuz dakika kalmışken 15-2'lik bir fark yakaladı. Nuggets mücadeleye devam etse de Heat pes etmedi ve üstünlüğünü bırakmayarak galibiyete ulaşmayı başardı.

JOKIC'İN ÇABASI YETMEDİ

Heat'te Gabe Vincent 23 sayı, 3 asist ve 2 top çalma ile takımın en skorer ismi oldu. Bam Adebayo 21 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynarken, Jimmy Butler ise 21 sayı, 4 ribaund ve 9 asistle maçı tamamladı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 42 dakikada 41 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Jamal Murray 18 sayı, 4 ribaund, 10 asist ve top çalma kaydederken, Aaron Gordon 12 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 1 blokla oynadı.

Serinin 3. maçı perşembe günü TSİ 03:30'da Miami'de oynanacak.