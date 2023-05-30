NBA'de finalin adı belli oldu

Yayınlanma: 30.05.2023 - 08:52

Güncelleme: 30.05.2023 - 08:52

Miami Heat, Doğu Konferansı Finali 7. maçında Boston Celtics'i mağlup ederek NBA Finalleri'ne yükselmeyi başardı.

Miami Heat, Jimmy Butler'ın 28 sayı, Caleb Martin'in ise 26 sayı kaydettiği maçta, seride 3-0 geriye düştükten sonra galip gelmeyi hedeflemiş olan Celtics'i kendi sahasında 103-84 mağlup ederek, NBA Finalleri'ne adını yazdırdı.

Heat, Perşembe günü Nuggets'a karşı oynayacağı NBA Finalleri serisinin 1. maçı için Denver'a seyahat edecek. Son dört yılda ikinci kez NBA Finalleri'ne yükselmeyi başaran Miami, en son 2020'de Orlando'da organize edilen seride Los Angeles Lakers'a karşı oynamış ve 4-2 mağlup olmuştu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNUYORUZ"

Galibiyete ayrıca 7 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile katkıda bulunan Butler, Doğu Konferansı finallerinin En Değerli Oyuncusu olarak Larry Bird Ödülü'ne de layık görüldü.

Butler maçın ardından "Kimse tatmin olmuş değil, henüz hiçbir şey başarmadık. Sırf Doğu Konferansı'nı kazanmak için oynamıyoruz, şampiyonluk için oynuyoruz" diye konuştu.

Boston, seride ilk üç maçı kaybettikten sonra NBA tarihinde bir play-off serisini 151 deneme sonrası ilk kez kazanan takım olmaya çalışıyordu. Celtics seriyi 7. maça uzatmayı başarmış olsa da, son maçta hücum ritmini bir türlü bulamadı. Koç Joe Mazzulla'nın kadrosu 82 şut denemesinin yalnızca 32'sinde (%39) isabet bulurken, üçlük çizgisi gerisinden denediği 42 şutta da 9 isabette kaldı.

1999'DAN SONRA BİR İLK

Karşılaşmayı zayıf bir performansla kapatan Jaylen Brown, 1/9 üçlük isabetiyle 19 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayarak takımın en skorer ismi oldu. Boston adına 6. maçı son anda attığı basketle kazandırmış olan Derrick White ise, son karşılaşmada 5/12 şut isabetiyle 18 sayı buldu.

Celtics yıldızı Jayson Tatum, karşılaşmanın ilk pozisyonunda ayak bileğini burktuktan sonra maç boyunca ritmini bulamadı ve 5/13 şut iasbetiyle oynadığı geceyi 14 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle tamamladı.

Miami Heat, New York Knicks'in 1999'daki 50 maçlık kısaltılmış sezondaki başarısının ardından konferansının 8. sırasından NBA Finalleri'ne yükselen ilk takım oldu.