NBA yıldızı Anthony Davis'in sağlık durumu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın all-star pivotu Anthony Davis'in belirli bir süre parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 16:25
NBA yıldızı Anthony Davis'in sağlık durumu belli oldu
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NBA takımı Los Angeles Lakers'ın pivotu Anthony Davis, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Utah Jazz'ı 106-101 yendikleri maçın ikinci çeyreğinde sağ ayak bileği burkulan ve oyuna devam edemeyen Davis'in tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

En az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Davis'in durumunun, NBA All-Star arasından sonra yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Bu sezon diz sakatlığı nedeniyle de yaklaşık bir ay forma giyemeyen ABD'li pivot, çıktığı 37 maçta 23.1 sayı, 9.7 ribaunt ortalamaları yakaladı.



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