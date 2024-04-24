NBA'de Minnesota Timberwolves seriyi 2-0 yaptı!

Minnesota Timberwolves, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda kendi evinde ağırladığı Phoenix Suns'ı 105-93 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

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Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:29
NBA'de Minnesota Timberwolves seriyi 2-0 yaptı!
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NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Timberwolves, altıncı sıradan play-off bileti alan Suns'a karşı çıktığı serinin ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Timberwolves'ta Jaden McDaniels 25 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Mike Conley 18 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Rudy Gobert 18 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, Anthony Edwards 15 sayı, 8 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

Suns'ta Devin Booker 20 sayı, 5 asist, 3 ribaunt, Kevin Durant 18 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Eric Gordon 15 sayı, 3 ribauntla oynadı.

MAVERİCKS, SERİYİ 1-1 YAPTI

Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 96-93 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Luka Doncic'in 32 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performans sergilediği Mavericks'te, Kyrie Irving 23 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, P.J. Washington 18 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Clippers'ta James Harden 22 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Paul George 22 sayı, 4 asist, 2 ribaunt, Kawhi Leonard 15 sayı, 7 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.

BUCKS'I YENEN PACERS, SERİYİ 1-1'E GETİRDİ

Milwaukee Bucks'ı 125-108 mağlup eden Indiana Pacers, seriyi 1-1 yaptı.

Pacers'ta Pascal Siakam 37 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, Myles Turner 22 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Andrew Nembhard 20 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.

Bucks'ta Damian Lillard 34 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, Brook Lopez 22 sayı, 3 asist, Khris Middleton 15 sayı, 6 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı.


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