NBA'de Nikola Jokic 40 sayı attı: Denver Nuggets seride üstünlüğü ele geçirdi!

Denver Nuggets, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Minnesota Timberwolves'u 112-97, New York Knicks ise Indiana Pacers'ı 121-91 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:04
NBA'de Nikola Jokic 40 sayı attı: Denver Nuggets seride üstünlüğü ele geçirdi!
Abone Ol google-news

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi.

Nuggets, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Jokic'in 40 sayı, 7 ribaunt, 13 asist, 2 top çalmayla yıldızlaştığı Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçında Timberwolves'u mağlup etti.

Seride 2-0 geriden gelerek 3-2 öne geçen Nuggets'ta Aaron Gordon 18 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Kentavious Caldwell-Pope 16 sayı, 5 ribaunt ve Jamal Murray 16 sayı, 4 asistle oynadı.

Konuk takım Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'ın 23 sayı, 6 ribaunt, Rudy Gobert'in 18 sayı, 11 ribaunt ve Anthony Edwards'ın 18 sayı, 9 asistlik katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

KNİCKS EVİNDE KAZANDI

New York Knicks, Doğu Konferansı yarı finali 5. maçında Indiana Pacers'ı Jalen Brunson'ın 44 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performansıyla yenerek seride tekrar öne geçti.

Ev sahibi Knicks'te Josh Hart 18 sayı, 11 ribaunt ve Alec Burks 18 sayı, 5 ribaunt üretti.

Pacers'ta Pascal Siakam'ın 22 ve Myles Turner'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.


nikola jokic haberleri Denver Nuggets haberleri New York Knicks haberleri nba haberleri play-off haberleri

İlgili Haberler

NBA'de Jayson Tatum double-double yaptı: Boston Celtics konferans finaline bir adım uzaklıkta!

NBA'de Jayson Tatum double-double yaptı: Boston Celtics konferans finaline bir adım uzaklıkta!
NBA'de Nikola Jokic yıldızlaştı: Denver Nuggets seriye eşitlik getirdi!

NBA'de Nikola Jokic yıldızlaştı: Denver Nuggets seriye eşitlik getirdi!
NBA'de Phoenix Suns'ın yeni başantrenörü belli oldu! Maaşı ortaya çıktı...

NBA'de Phoenix Suns'ın yeni başantrenörü belli oldu! Maaşı ortaya çıktı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo kararı!

Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo kararı!
Orhan Pamuk’un ‘Şeylerin Tesellisi’ sergisi açılıyor

Orhan Pamuk’un ‘Şeylerin Tesellisi’ sergisi açılıyor
Son 4 maçta 3 gol: Arda Güler yine attı

Son 4 maçta 3 gol: Arda Güler yine attı
Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor! 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor! 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…
Aziz Yıldırım'dan Mourinho sözleri: 'Ben kazanırsam....'

Aziz Yıldırım'dan Mourinho sözleri: 'Ben kazanırsam....'
GPT-4o’ya meydan okuyor! Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı

GPT-4o’ya meydan okuyor! Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı
Üyeler harekete geçti: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi!

Üyeler harekete geçti: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi!
Bakan Yerlika’dan flaş açıklamalar: ‘Hükümete, siyasilere oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz’

Bakan Yerlika’dan flaş açıklamalar: ‘Hükümete, siyasilere oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz’