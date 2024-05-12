NBA'de Phoenix Suns'ın yeni başantrenörü belli oldu! Maaşı ortaya çıktı...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns, Frank Vogel'dan boşalan başantrenörlük görevi için Mike Budenholzer ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:04
NBA'de Phoenix Suns'ın yeni başantrenörü belli oldu! Maaşı ortaya çıktı...
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NBA ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlüğe Mike Budenholzer getirildi.

Suns'tan yapılan açıklamada, Frank Vogel'dan boşalan başantrenörlük görevi için Budenholzer ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

ABD basınında yer alan haberlerde, Budenholzer'ın 5 yıllık anlaşma karşılığında 50 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Kariyerinde Atlanta Hawks (2013-2018) ve Milwaukee Bucks'ı (2018-2023) çalıştıran 54 yaşındaki ABD'li antrenör, 2021'de Bucks ile NBA şampiyonluğu yaşadı. Budenholzer, 2015 ve 2019'da ise NBA'de yılın antrenörü seçildi.

Kadrosunda Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal gibi all-star oyuncuları bulunduran Suns, normal sezonu 49 galibiyet, 33 mağlubiyetle Batı Konferansı 6'ncısı olarak tamamladı. Tarihinde NBA şampiyonluğu bulunmayan Suns, Minnesota Timberwolves ile eşleştiği play-off ilk tur serisini 4-0 kaybederek elendi.


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