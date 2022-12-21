NBA'de Nikola Jokic'in 'triple-double'ı Denver Nuggets'ı liderliğe taşıdı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, kendi evinde ağırladığı Memphis Grizzlies'i 105-91 mağlup ederek Batı Konferansı'nda lider oldu. Gecenin bir diğer önemli karşılaşmasında ise New York Knicks, kendi evinde konuk ettiği Golden State Warriors'ı 132-94 mağlup etti.
NBA'de Denver Nuggets, sahasında Memphis Grizzlies'i 105-91 yenerek Batı Konferansı liderliğini ele geçirdi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 13 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada Grizzlies'i mağlup ederek 19. galibiyetini aldı.
Ev sahibi takımda Aaron Gordon 24 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Bruce Brown da 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist üretti.
Grizzlies'te ise Ja Morant'in 35 sayı, 10 asistlik performansı, sezonun 11. mağlubiyetini engelleyemedi.
KNICKS'TEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET
Yükselen form grafiğiyle dikkati çeken New York Knicks, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 132-94'lük skorla geçti.
Art arda 8 olmak üzere 18. galibiyetini elde eden Knicks'te Immanuel Quickley 22, Jalen Brunson 21, Quentin Grimes 19 ve RJ Barrett 18 sayı kaydetti.
Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Warriors'ın Stephen Curry ve Andrew Wiggins'ten yoksun çıktığı mücadelede öne çıkan ismi, 26 sayıyla Jordan Poole oldu.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons-Utah Jazz: 111-126
Miami Heat-Chicago Bulls: 103-113
New York Knicks-Golden State Warriors: 132-94
Phoenix Suns-Washington Wizards: 110-113
Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 105-91
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