NBA'de sezonun en iyi savunmacıları belli oldu!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi savunma beşi açıklandı.
NBA, 2022-23 sezonunun en iyi performans gösteren oyuncularının bir araya getirildiği savunma beşlerini duyurdu.
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Chicago Bulls guardı Alex Caruso, Milwaukee Bucks guardı Jrue Holiday, Memphis Grizzlies forveti Jaren Jackson Jr., Milwaukee Bucks pivotu Brook Lopez ve Cleveland Cavaliers forveti Evan Mobley, ilk savunma beşini oluşturan isimler oldu.
Evan Mobley
İkinci savunma beşinde ise Miami Heat pivotu Bam Adebayo, Toronto Raptors forveti O.G. Anunoby, Memphis Grizzlies guardı Dillon Brooks, Golden State Warriors forveti Draymond Green ve Boston Celtics guardı Derrick White yer aldı.
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