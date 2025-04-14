NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle ikinci olarak play-off'lara kaldı.
Rockets'ın play-off ilk turundaki rakibi, Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasındaki play-in maçının galibi olacak.
THUNDER VE CAVALİERS ZİRVEDE
Oklahoma City Thunder ve Cleveland Cavaliers, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi.
Batı Konferansı'nda 68 galibiyet, 14 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Cleveland Cavaliers, normal sezonu ilk sırada tamamladı.
Play-in maçlarının 16-19 Nisan'da oynanacağı ligde play-off karşılaşmaları da 19 Nisan'da başlayacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
PLAY-IN:
Batı Konferansı:
Sacramento Kings (9) - Dallas Mavericks (10)
Golden State Warriors (7) - Memphis Grizzlies (8)
Doğu Konferansı:
Chicago Bulls (9) - Miami Heat (10)
Orlando Magic (7) - Atlanta Hawks (8)
PLAY-OFF:
Batı Konferansı:
Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım
Denver Nuggets (4) - Los Angeles Clippers (5)
Los Angeles Lakers (3) - Minnesota Timberwolves (6)
Houston Rockets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım
Doğu Konferansı:
Cleveland Cavaliers (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım
Indiana Pacers (4) - Milwaukee Bucks (5)
New York Knicks (3) - Detroit Pistons (6)
Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım
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