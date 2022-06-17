NBA'de şampiyon Golden State Warriors oldu! Stephen Curry'nin hareketi geceye damga vurdu...
NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors oldu. Yüzde 0.1 ihtimalin gerçeğe dönüştüğü gecede Stephen Curry'nin hareketi ve basın toplantısında tepki gösterdiği soru çok konuşuldu.
Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics'i karşı karşıya getiren NBA Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşan taraf Golden State Warriors oldu.
Boston Celtics'in sahasında oynanan finallerin 6. maçını 103-90 kazanan Golden State Warriors, 7. şampiyonluğunu kazandı. Son yıllara damga vuran California temsilcisi ayrıca son 8 yıldaki 4. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
BASIN TOPLANTISINDA O SORUYA TEPKİ
Şampiyonluk sonrası düzenlenen basın toplantısında kariyerinde ilk kez finallerin MVP'si seçilmesine ilişkin gelen soruya tepki gösteren Stephen Curry, "Unut onu. Biz şampiyonuz. Niye bu soruyla başlıyorsun? Bizim 4 şampiyonluğumuz var" cevabını verdi.
EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN 3. TAKIM
Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluk kupasına uzanan Golden State Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım konumunda.
Golden State Warriors, 1991-98 Chicago Bulls’dan sonra 8 sezonluk bir dönemde en çok şampiyonluk yaşayan takım oldu.
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