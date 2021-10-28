NBA'de Thunder, 26 sayı geriden gelip Lakers'ı yendi
NBA'de Thunder, 26 sayı geriden gelip Los Angeles Lakers'ı devirmeyi başardı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı 26 sayı geriden gelip 123-115 yendi.
NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi.
Oklahoma City Thunder, ikinci çeyreğinde 56-30 geriye düştüğü maçta sahasında Los Angeles Lakers'ı 123-115 mağlup etti.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı ile oynarken Los Angeles Lakers'ta Anthony Davis'in 30 sayısı yeterli olmadı.
Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Miami Heat, deplasmanda Brooklyn Nets'i 106-93 yendi.
Konuk ekipte milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 51 saniye görev yaptı, skora katkı sağlayamadı.
Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 92-79 mağlup ettiği mücadelede de Cedi Osman, 4 dakika süre aldı, sayı üretemedi.
Sonuçlar
Phoenix Suns-Sacramento Kings: 107-110
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 79-92
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 116-96
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 123-115
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 108-113
New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 99-102
Boston Celtics-Washington Wizards: 107-116
Brooklyn Nets-Miami Heat: 93-106
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 111-120
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 118-100
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