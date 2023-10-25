NBA'de yeni sezon başladı: Nikola Jokic kaldığı yerden devam ediyor!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:50

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:16

NBA'de yeni sezon Denver Nuggets - Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başladı.

Yeni sezonun ilk maçında Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 119-107 mağlup etti.

Nikola Jokic, triple-double yaparak yıldızlaştığı maçta 29 sayı, 13 ribaund, 11 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Jamal Murray 21 sayı, 2 ribaund, 6 asist ve 1 blokla, Kentavious Caldwell-Pope ise 20 sayı, 2 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Lakers cephesinde LeBron James 21 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla takımın en skorer ismi oldu. Taurean Prince 18 sayı, 3 ribaund ve 1 blokla, Anthony Davis ise 17 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 2 blokla maçı tamamladı.

PHEONIX SUNS DEPLASMANDA GOLDEN STATE WARRIORS'I DEVİRDİ

Phoenix Suns, Oracle Arena'da ev sahibi Golden State Warriors'ı 108-104 mağlup etti.

Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle takımın en skoreri olurken, Kevin Durant 18 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle, Josh Okogie 17 sayı ve 5 ribaundla, Jusuf Nurkic ise 14 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle karşılaşmayı tamamladılar.

Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı ve 5 ribaundla oynarken, Klay Thompson 18 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle, Chris Paul 14 sayı, 6 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla, Andrew Wiggins ise 10 sayıyla geceyi kapattı.