Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

NBA'de yeni sezon başladı: Nikola Jokic kaldığı yerden devam ediyor!

Amerikan Baskebol Ligi'nde (NBA) 2023-2024 sezonu sabaha karşı oynanan iki karşılaşmayla başladı. Denver Nuggets, kendi evinde ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 119-107 mağlup etti. Gecenin diğer karşılaşmasında ise Phoenix Suns, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'ı 108-104'lük skorla geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:50
NBA'de yeni sezon başladı: Nikola Jokic kaldığı yerden devam ediyor!
Abone Ol google-news

NBA'de yeni sezon Denver Nuggets - Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başladı.

Yeni sezonun ilk maçında Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 119-107 mağlup etti.

Nikola Jokic, triple-double yaparak yıldızlaştığı maçta  29 sayı, 13 ribaund, 11 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Jamal Murray 21 sayı, 2 ribaund, 6 asist ve 1 blokla, Kentavious Caldwell-Pope ise 20 sayı, 2 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Lakers cephesinde LeBron James 21 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla takımın en skorer ismi oldu. Taurean Prince 18 sayı, 3 ribaund ve 1 blokla, Anthony Davis ise 17 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 2 blokla maçı tamamladı.

PHEONIX SUNS DEPLASMANDA GOLDEN STATE WARRIORS'I DEVİRDİ

Phoenix Suns, Oracle Arena'da ev sahibi Golden State Warriors'ı 108-104 mağlup etti.

Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle takımın en skoreri olurken, Kevin Durant 18 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle, Josh Okogie 17 sayı ve 5 ribaundla, Jusuf Nurkic ise 14 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle karşılaşmayı tamamladılar.

Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı ve 5 ribaundla oynarken, Klay Thompson 18 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle, Chris Paul 14 sayı, 6 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla, Andrew Wiggins ise 10 sayıyla geceyi kapattı.


nba Denver Nuggets Los Angeles Lakers phoenix suns golden state warriors

İlgili Haberler

NBA'in yeni sezonunda en yüksek maaş alan 10 yıldız!

NBA'in yeni sezonunda en yüksek maaş alan 10 yıldız!
NBA'de yeni sezon heyecanı başlıyor: 5 Türk oyuncu mücadele edecek!

NBA'de yeni sezon heyecanı başlıyor: 5 Türk oyuncu mücadele edecek!
NBA yıldızından 186 milyon dolarlık yeni sözleşme!

NBA yıldızından 186 milyon dolarlık yeni sözleşme!

En Çok Okunan Haberler