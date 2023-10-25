NBA'de yeni sezon başladı: Nikola Jokic kaldığı yerden devam ediyor!
Amerikan Baskebol Ligi'nde (NBA) 2023-2024 sezonu sabaha karşı oynanan iki karşılaşmayla başladı. Denver Nuggets, kendi evinde ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 119-107 mağlup etti. Gecenin diğer karşılaşmasında ise Phoenix Suns, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'ı 108-104'lük skorla geçti.
NBA'de yeni sezon Denver Nuggets - Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başladı.
Yeni sezonun ilk maçında Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 119-107 mağlup etti.
Nikola Jokic, triple-double yaparak yıldızlaştığı maçta 29 sayı, 13 ribaund, 11 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Jamal Murray 21 sayı, 2 ribaund, 6 asist ve 1 blokla, Kentavious Caldwell-Pope ise 20 sayı, 2 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı.
Lakers cephesinde LeBron James 21 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla takımın en skorer ismi oldu. Taurean Prince 18 sayı, 3 ribaund ve 1 blokla, Anthony Davis ise 17 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 2 blokla maçı tamamladı.
PHEONIX SUNS DEPLASMANDA GOLDEN STATE WARRIORS'I DEVİRDİ
Phoenix Suns, Oracle Arena'da ev sahibi Golden State Warriors'ı 108-104 mağlup etti.
Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle takımın en skoreri olurken, Kevin Durant 18 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle, Josh Okogie 17 sayı ve 5 ribaundla, Jusuf Nurkic ise 14 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle karşılaşmayı tamamladılar.
Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı ve 5 ribaundla oynarken, Klay Thompson 18 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle, Chris Paul 14 sayı, 6 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla, Andrew Wiggins ise 10 sayıyla geceyi kapattı.
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