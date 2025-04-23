NBA'de yılın 6. oyuncusu Payton Pritchard oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics forması giyen Payton Pritchard, yılın 6. oyuncusu seçildi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon süre aldığı 80 maçta 14,3 sayı, 3,8 ribaunt ve 3,5 asist ortalamaları üreten 27 yaşındaki ABD'li şutör Pritchard, yılın en iyi altıncı oyuncusu ödülünü kazandı.
Farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada, Detroit Pistons'tan Malik Beasley ikinci, Cleveland Cavaliers'tan Ty Jerome ise üçüncü sırayı aldı.
Kariyerinde ilk kez bu ünvanı elde eden Pritchard, Kevin McHale (1983-1984 ve 1984-1985), Bill Walton (1985-1986) ve Malcolm Brogdon'dan (2022-2023) sonra ödülü kazanan 4. Celtics oyuncusu oldu.
Etiketler: #Payton Pritchard #nba #boston celtics
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