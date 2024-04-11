NBA'de zirve mücadelesinde kazanan Denver!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 116-107 mağlup etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda ilk iki sırada yer alan takımların karşı karşıya geldiği mücadeleyi 9 sayı farklı kazanan Nuggets, bu sezon 56. galibiyetini elde etti.
Nikola Jokic'in 41 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptığı Nuggets'ta, Jamal Murray 20 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Michael Porter Jr. ise 18 sayı, 8 ribauntla oynadı.
Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 25 sayı, 4 asist, Mike Conley 19 sayı, 4 ribaunt, Rudy Gobert 15 ribaunt, 13 sayıyla mücadele etti.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 110-98
Miami Heat-Dallas Mavericks: 92-111
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 114-115
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 106-102
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 117-99
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 127-89
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 116-107
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 108-124
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 'Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek'
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- Şimşek duyurdu! Döviz geliyor...
- Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle şaşırttı!
- 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
- Belediyenin kamera kayıtları neden silindi?
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- Bakan siyasete soyundu!
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu