NBA'de zirve mücadelesinde kazanan Denver!

Yayınlanma: 11.04.2024 - 10:10

Güncelleme: 11.04.2024 - 10:10

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda ilk iki sırada yer alan takımların karşı karşıya geldiği mücadeleyi 9 sayı farklı kazanan Nuggets, bu sezon 56. galibiyetini elde etti.

Nikola Jokic'in 41 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptığı Nuggets'ta, Jamal Murray 20 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Michael Porter Jr. ise 18 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 25 sayı, 4 asist, Mike Conley 19 sayı, 4 ribaunt, Rudy Gobert 15 ribaunt, 13 sayıyla mücadele etti.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 110-98

Miami Heat-Dallas Mavericks: 92-111

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 114-115

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 106-102

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 117-99

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 127-89

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 116-107

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 108-124