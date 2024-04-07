NBA'de Memphis Grizzlies'ten Marc Gasol'e büyük onur!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies, eski oyuncusu İspanyol Marc Gasol'ün formasını emekliye ayırdığını duyurdu.
NBA takımlarından Memphis Grizzlies, 2008-2019 yılları arasında formasını giyen İspanyol oyuncusu Marc Gasol'ün 33 numaralı formasını emekliye ayırdı.
Grizzlies tarafından düzenlenen törende, eski all-star pivotun, 33 numaralı formasının emekliye ayrıldığı duyuruldu.
ZACH RANDOLPH'UN ARDINDAN...
Parkelere veda eden Gasol, eski takım arkadaşı Zach Randolph'un ardından takım tarihinde forma numarası emekliye ayrılan 2. oyuncu oldu. Randolph'un, 11 Aralık 2021'de 50 numaralı forması emekliye ayrılmıştı.
Gasol, Grizzlies'ta oynadığı dakikalarda (25 bin 917), başladığı maçlarda (762), attığı şutlarda (4 bin 341), attığı serbest atışlarda (2 bin 701), ribauntlarda (5 bin 952) ve bloklarda (bin 135) Grizzlies'in tüm zamanların lideri olmaya devam ediyor.
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