Necip Uysal 4 maç sonra kesik yedi!

Beşiktaş'ın İstanbulspor ile karşı karşıya geldiği maçta Necip Uysal, yedek kulübesinde yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 20:44
Necip Uysal 4 maç sonra kesik yedi!
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Beşiktaş'ın İstanbulspor ile karşılaştığı maçta Valerien Ismael flaş bir karar aldı.

Medipol Başakşehir maçında yaptığı hatayla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Necip Uysal, kulübeye çekildi.

Bu sezon ligde oynanan 6 maçın 5'inde ilk 11'de başlayan siyah-beyazlı oyuncu, üst üste 4 maç oynadıktan sonra yedek kaldı.


Necip Uysal beşiktaş Spor Toto Süper Lig süper lig istanbulspor

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