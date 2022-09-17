Necip Uysal 4 maç sonra kesik yedi!
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile karşı karşıya geldiği maçta Necip Uysal, yedek kulübesinde yer aldı.
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile karşılaştığı maçta Valerien Ismael flaş bir karar aldı.
Medipol Başakşehir maçında yaptığı hatayla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Necip Uysal, kulübeye çekildi.
Bu sezon ligde oynanan 6 maçın 5'inde ilk 11'de başlayan siyah-beyazlı oyuncu, üst üste 4 maç oynadıktan sonra yedek kaldı.
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