Necip Uysal, 484 gün sonra ilk 11'de

19.09.2025 19:27:00
Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, 484 gün sonra Göztepe deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, uzun bir aradan sonra yeniden ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Siyah-beyazlıların Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasında, orta sahadaki eksikler nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercih ettiği isimlerden biri Necip Uysal oldu.

484 GÜNLÜK HASRET SONA ERİYOR

Tecrübeli futbolcu, en son 23 Mayıs 2024'te Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde ilk 11'de görev almıştı. O tarihten bu yana ilk 11'de yer almayan Necip, 484 gün sonra yeniden Beşiktaş formasını sahada ilk düdükle giyecek.

Orkun Kökçü'nün kart cezalısı, Salih Uçan'ın da sakat olmasıyla birlikte orta sahada görev alacak Necip, genç Demir Ege Tıknaz ile birlikte kritik Göztepe deplasmanında sorumluluk üstlenecek.  

