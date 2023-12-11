Nefes kesen derbide kazanan Anadolu Efes!

Türkiye Basketbol Ligi'nde, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 81-80 yendi.

DHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 21:28
Nefes kesen derbide kazanan Anadolu Efes!
Abone Ol google-news

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'yu sahasında 81-80 mağlup etti. Bu sonucun ardından Efes, 10'uncu galibiyetini elde ederken; Fenerbahçe ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Darius Thompson, Shane Larkin, Justus Hollatz, Ercan Osmani ve Tyrique Jones İlk 5'iyle başladı.

Sarı-lacivertli ekibin ilk 5'i ise Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Tarık Biberovic, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den oluştu. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası Fenerbahçe'nin 11-10 üstünlüğü ile geçildi. Periyodun ikinci yarısını daha iyi oynayan Efes, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Anadolu Efes, yakaladığı 8-0'lık seri ile farkı çift hanelere çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 32-21. Molanın ardından pota altından bulduğu isabetlerle seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 5.08 kala farkı tek hanelere indirdi: 35-27. Periyodun son 30 saniyelik bölümünde Hayes-Davis ve Şehmus'un sayılarıyla 4-0 seri yakalayan Fenerbahçe, farkı 5'e kadar indirdi ve ilk devreyi ev sahibi ekip, 49-44 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe, Wilbekin'den bulduğu isabetlerle periyodun bitimine 7.16 kala skoru eşitledi: 51-51. Fenerbahçe'nin yakaladığı seriye Thompson ve Larkin'den bulduğu sayılarla karşılık veren Efes, farkı bitime 5.30 kala 7'ye çıkardı: 58-51. Kalan bölümde farkı koruyan Anadolu Efes, Melih Tunca'nın son saniyede gelen 3 sayılık isabetiyle son periyoda 69-59 önde girdi.

Son periyoda Calathes ve Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla giren Fenerbahçe, Şehmus Hazer'in 3 sayılık isabetinin ardından bitime 7.07 kala farkı 4'e indirdi: 72-68. Bu dakikadan sonra oyundaki üstünlüğünü hissettirmeye devam eden Fenerbahçe, Hayes-Davis'ten bulduğu 8 sayıyla bitime 4 dakika kala farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 77-76. Karşılaşmanın son 1 dakikasına ev sahibi ekibin 81-80 üstünlüğü ile girildi. Bitime 11 saniye kala Thompson'ın üç sayılık atışında ev sahibi ekip isabet bulamayınca son hücum sarı-lacivertlilere kaldı. Hayes-Davis, bitime 1 saniye kala denediği 3 sayılık atışta isabet bulamayınca Anadolu Efes karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı.

ALİ KOÇ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasını tribünden takip etti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı bu önemli karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı.


anadolu efes fenerbahçe beko Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Anadolu Efes'ten harika geri dönüş!

Anadolu Efes'ten harika geri dönüş!
Anadolu Efes'te Erkan Yılmaz ameliyat oldu! 3 ay yok...

Anadolu Efes'te Erkan Yılmaz ameliyat oldu! 3 ay yok...
Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'unu devirdi

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'unu devirdi

En Çok Okunan Haberler