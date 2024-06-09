Nefes kesen maçta Filenin Efeleri mağlup oldu!

Yayınlanma: 09.06.2024 - 12:28

Güncelleme: 09.06.2024 - 12:31

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Almanya'ya 3-2 kaybetti.

İKİNCİ SET DİKKAT ÇEKTİ

A Milli Takım ile Almanya arasındaki maçın ikinci setinde yaşananlar dikkat çekti. Milli Takım, büyük bir çekişmeye sahne olan seti 44-42'lik skorla kazandı.

SETLER

TÜRKİYE 22-25 ALMANYA

TÜRKİYE 44-42 ALMANYA

TÜRKİYE 23-25 ALMANYA

TÜRKİYE 25-19 ALMANYA

TÜRKİYE 12-15 ALMANYA