Nefes kesen maçta Filenin Efeleri mağlup oldu!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya'ya 3-2 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya ile karşı karşıya geldi.
Milliler, Almanya'ya 3-2 kaybetti.
İKİNCİ SET DİKKAT ÇEKTİ
A Milli Takım ile Almanya arasındaki maçın ikinci setinde yaşananlar dikkat çekti. Milli Takım, büyük bir çekişmeye sahne olan seti 44-42'lik skorla kazandı.
SETLER
TÜRKİYE 22-25 ALMANYA
TÜRKİYE 44-42 ALMANYA
TÜRKİYE 23-25 ALMANYA
TÜRKİYE 25-19 ALMANYA
TÜRKİYE 12-15 ALMANYA
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