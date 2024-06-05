Filenin Efeleri Slovenya'ya mağlup!
Milletler Ligi karşılaşmasında Filenin Efeleri, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, Milletler Ligi ikinci hafta ilk maçında karşılaştığı Slovenya'ya 22-25, 24-26 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde çıktığı 5 maçın tamamında mağlup olurken, Slovenya ise çıktığı 5 maçın tamamını kazandı.
Filenin Efeleri, 6 Haziran Perşembe günü Polonya ile karşılaşacak.
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