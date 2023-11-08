Nefes kesen maçta Giroud rekor kırdı, Milan, PSG'yi devirdi!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 08:08

Güncelleme: 08.11.2023 - 08:08

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Milan, sahasında Paris Saint Germain ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Rafael Leao, 50. dakikada ise Olivier Giroud kaydetti. PSG'nin tek golü 9. dakikada Skriniar'dan geldi.

Milan'ın yıldızı 37 yaşındaki Olivier Giroud, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı Fransız oyuncu oldu.

Luis Enrique'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde ikinci mağlubiyetini aldı. Fransız devi 6 puanla 2. sırada kaldı. Milan ise 2. galibiyetini alarak 5 puanla 3. sıraya yükseldi ve tur için psikolojik üstünlüğü aldı.

F Grubu'nda Newcastle'ı mağlup eden Dortmund, haftayı 7 puanla lider kapattı. Newcastle ise 4 puanla son sırada kaldı. Grubun bir sonraki maçında PSG, Newcastle'ı konuk edecek. Milan ise Dortmund ile karşılaşacak.