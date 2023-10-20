Nefes kesen maçta gülen taraf Olympiakos oldu!

THY EuroLeague 4. hafta maçında Olympiakos, Partizan karşısında uzatma sonunda 98-94'lük skorla galip geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 08:38
Nefes kesen maçta gülen taraf Olympiakos oldu!
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THY EuroLeague 4. hafta maçında Olympiakos ile Partizan karşı karşıya geldi.

Eirinis kai Philias'ta oynanan mücadeleyi Olympiakos, uzatmalara giden maçta 98-94 kazandı. 

Olympiakos'ta Giannoulis Larentzakis 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. 

Bu sonuçla birlikte Olympiakos, EuroLeague'deki ikinci galibiyetini alırken, Partizan dört hafta sonunda üçüncü kez mağlubiyet yaşadı.


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