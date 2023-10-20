Nefes kesen maçta gülen taraf Olympiakos oldu!
THY EuroLeague 4. hafta maçında Olympiakos, Partizan karşısında uzatma sonunda 98-94'lük skorla galip geldi.
THY EuroLeague 4. hafta maçında Olympiakos ile Partizan karşı karşıya geldi.
Eirinis kai Philias'ta oynanan mücadeleyi Olympiakos, uzatmalara giden maçta 98-94 kazandı.
Olympiakos'ta Giannoulis Larentzakis 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, EuroLeague'deki ikinci galibiyetini alırken, Partizan dört hafta sonunda üçüncü kez mağlubiyet yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu paranın kaynağı ne?
- Nestle'den İsrail kararı
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- 'TSK görev almaya hazır'
- Trenle yolculuk yapacaklar dikkat! 4 katına çıkarıldı
- Sunak ve Netanyahu'dan ortak açıklama
- İzmir ve Balıkesir adayları belli oldu
- Fulya Öztürk canlı yayında ölümden döndü!
- Burcu Esmersoy'dan 'İsrail' açıklaması
- Reuters'tan Erdoğan değerlendirmesi