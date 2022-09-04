Nefes kesen maçta Hatayspor ile Adana Demirspor yenişemedi!
Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 21. dakikada Onur Ergün kaydetti. Adana Demirspor'un golü 90+9. dakikada Tayyip Talha'dan geldi.
Adana Demirspor'da Henry Onyekuru'nun 90. dakikada beklediği penaltı pozisyonunda hakem Burak Şeker oyunu devam ettirdi.
Hakem Burak Şeker, VAR hakemi Koray Gençerler'in uyarısı üzerine monitörden inceleme yaptı. Adana Demirspor'un 90+3'te Tayyip Talha ile bulduğu golü iptal etti.
İlk haftayı bay geçen Hatayspor alınan bu sonucun ardından ligde puanla tanıştı. Adana Demirspor ise ligdeki 2. mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Hatayspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.
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