Nefesler tutuldu! Fenerbahçe'de Divan toplanacak

Yayınlanma: 26.04.2025 - 09:45

Güncelleme: 26.04.2025 - 09:45

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek.Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.

Kulüp başkanı Ali Koç'un toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecek 4 proje

Fenerbahçe camiasının gözü kulağı bugün yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu toplantısında olacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un toplantıda, kulübün sportif ve finansal geleceğine yön verecek 4 projenin detaylarından bahsedeceği ve eleştirilere yanıt vereceği ileri sürüldü.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe'dei yönetim eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Sarı lacivertli kulübün bugün gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında, başkan Ali Koç'un yapacağı konuşmanın içeriği belli oldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda Fenerbahçe'nin sportif ve finansal geleceğine yön verecek projeler üyelerle paylaşılacak.

Ali Koç'un; Ülker Stadı'nın kapasite artışı, Dereağzı ve Maltepe'deki tesis yatırımları, Bankalar Birliği'nden çıkış ve Kenan Evren Lisesi arazisinde hayata geçirilecek projeleri detaylarıyla anlatması bekleniyor. Koç'un eleştirilere yanıt vermesi de bekleniyor.