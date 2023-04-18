Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan aradığı teknik direktör Hırvatistan'da bulurken Nenad Bjelica İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:34
Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'a geldi
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Trabzonspor'un gündeminde yer alan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi.

Gece saatlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki Bjelica'ya yardımcıları da eşlik etti. Daha sonra özel bir araçla konaklayacağı otele giden Bjelica'nın sabah saatlerinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüşmesi bekleniyor.


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