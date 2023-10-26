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Nenad Canak ile yollar ayrılmıştı: Türk Telekom yeni başantrenörünü açıkladı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, başantrenörlük görevine 53 yaşındaki koç Selçuk Ernak'ın getirildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:49
Nenad Canak ile yollar ayrılmıştı: Türk Telekom yeni başantrenörünü açıkladı!
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Önceki günlerde başantrenör Nenad Canak ile yollarını ayıran Türk Telekom'da göreve Selçuk Ernak getirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada "Takımımızın yeni başantrenörü Selçuk Ernak oldu. Kendisini takımımızda görmekten mutluluk duyuyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında 28 Ekim Cumartesi günü kendi evinde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.


Türk Telekom selçuk ernak Basketbol Süper Ligi

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