4.01.2026 09:12:00
Güncellenme:
Nene kaçırdı, Toure attı: Mali'den mucizevi geri dönüş!

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mali, 26. dakikada Coulibaly'nin kırmızı kart görmesi ve 88'de geriye düşmesine rağmen penaltılarda Tunus'u eleyerek çeyrek finale kaldı. Penaltı atışlarında Nene kaçırırken, El Bilal Toure'nin isabetli vuruşuyla tur geldi.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mali ve Fas, 5. Muhammed Stadyumu'nda karşılaştı.

Mali'de Coulibaly, 26. dakikada kırmızı kart gördü. Tunus, 88. dakikada Chaouat ile öne geçti. Mali, 90+6'da VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı ve Sinayoko maçta eşitliği sağladı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. 30 dakikalık uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca penaltılara geçildi. Mali penaltılarda 4-2 üstünlük kurdu ve çeyrek finale yükseldi. Nene penaltı atışında başarılı olamadı. El Bilal Toure ise son penaltıyı kullandı ve turu getirdi.

Mali çeyrek finale yükseldi. Tunus ise turnuvaya veda etti.

İlgili Konular: #Tunus #Afrika Uluslar Kupası #Mali