Nesibe Aydın Basket, deplasmanda az farkla galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Emlak Konut'u 66-63 skorla yendi.

Nesibe Aydın Basket, deplasmanda az farkla galip
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 18:51

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Emlak Konut'u 66-63 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Ömer Sarı, Sami İrek

Emlak Konut: Thomas 19, Sehernaz Çidal 2, İnci Güçlü 2, Macaulay 11, Parks 15, Gamze Takmaz, Ceren Akpınar, Feray Laiç, Berfin Sertoğlu 14

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 11, Wheeler 6, Wallace 13, Nared 16, Serfa 14, Merve Arı 6, Merve Aygül Bostancı, Başak Altunbey

1. Periyot: 16-19

Devre: 33-38

3. Periyot: 49-52


Etiketler: #Nesibe Aydın #Emlak Konut #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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