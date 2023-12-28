Nesibe Aydın deplasmanda kazandı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Nesibe Aydın deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-82 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-82 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Özkan Çağlayan
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 17, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş 1, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 7, Petronyte 14, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan Gökdemir, Holmes 20
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 2, Thomas 24, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Pelin Derya Bilgiç 6, Gamze Takmaz, İlayda Güner 5, Cannon 22, Coates 19, Zec 3
1. Periyot: 16-17
Devre: 40-44
3. Periyot: 71-60
5 faulle oyundan çıkan: Dk. 39.20 Ayşegül Günay Aladağı (Melikgazi Kayseri Basketbol)
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