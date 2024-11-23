Nesibe Aydın, evinde az farkla da olsa galip geldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Nesibe Aydın, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-98 yendi.

Nesibe Aydın, evinde az farkla da olsa galip geldi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 21:56

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Nesibe Aydın, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor ile karşı karşıya geldi.

TOBB ETÜ Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip maçı 100-98 kazandı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Yüksel

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 26, Wallace 22, Nared 8, Serfa 23, Merve Arı 2, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 11

İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 23, Heal 19, Elif Emirtekin, Alleyne 25, Hurt 21, Ecem Erk 4, Büşra Akgün 6, Banu Şimşek

1. periyot: 35-19

Devre: 57-56

3. periyot: 79-76


Etiketler: #Nesibe Aydın #İlkem Yapı Tarsusspor #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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