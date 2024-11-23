Nesibe Aydın, evinde az farkla da olsa galip geldi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Nesibe Aydın, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-98 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Nesibe Aydın, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor ile karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip maçı 100-98 kazandı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Yüksel
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 26, Wallace 22, Nared 8, Serfa 23, Merve Arı 2, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 11
İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 23, Heal 19, Elif Emirtekin, Alleyne 25, Hurt 21, Ecem Erk 4, Büşra Akgün 6, Banu Şimşek
1. periyot: 35-19
Devre: 57-56
3. periyot: 79-76
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