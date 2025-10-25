Nesibe Aydın, uzatmalarda BOTAŞ'ı devirdi!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Nesibe Aydın, normal süresi 93-93 berabere biten maçta konuk ettiği BOTAŞ'ı uzatma sonucunda 113-104 mağlup etti.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Ali Osman Kanık, Ali Küçükerdem
Nesibe Aydın: Tyi Davis 34, Bone 17, Pelin Gülçelik 9, Green 35, Yağmur Kübra Önal 6, Melike Yalçınkaya 1, Büşra Akgün 3, Turner 8, Aysude Torcu
BOTAŞ: Drashawn Davis 10, Bejedi 15, Rana Uçar 8, Işılay Eğin, Serfa 3, Selin Rachel Gül, Tuba Poyraz 9, Ayşegül Günay Aladağ 6, Dantas 28, Williams 20, Işık Su Güven 5
1. Periyot: 18-22
Devre: 42-40
3. Periyot: 67-68
Normal Süre: 93-93
Beş faulle çıkanlar: 40.58 Büşra Akgün (Nesibe Aydın), 44.47 Rana Uçar, 39.51 Ayşegül Günay Aladağ, 38.13 Tuba Poyraz (BOTAŞ)