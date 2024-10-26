Nesibe Aydın'dan ikinci galibiyet!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Danilos Pizza'yı 87-67 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Danilos Pizza'yı 87-67 yendi.
Nesibe Aydın, bu sonuçla ligde 2. galibiyetini aldı. Danilos Pizza ise 3. yenilgisini yaşadı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Burak Yılmaz, Ramazan Sezer Baran, Melikşah Mercan
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 9, Wallace 21, Nared 11, Serfa 19, Kübra Yaylacı, Rojin Yolcu, Merve Arı 4, Merve Uygül Bostancı, Elif Çayır 2, Sevgi Tonguç 8, Başak Altunbey 4
Danilos Pizza: Henderson 12, Gizem Mürüvet Uca 12, Mompremier 30, Palevikova 4, Walker 5, Ferda Yıldız, Hande Çelebi 3, Nihal Güngör Yıldırım 1, Yağmur Bul
1. Periyot: 24-8
Devre: 50-28
3. Periyot: 69-47
Beş faulle oyundan çıkan: 32.39 Merve Uygül Bostancı (Nesibe Aydın)
Spor Haberleri
- Beşiktaş Fibabanka, evinde Karşıyaka'yı geçti!
- Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'
- MKE Ankaragücü taraftarından TUSAŞ koreografisi
- Kırmızı kartların damga vurduğu maçta Stuttgart galip
- Nuri Şahin'in Dortmund'u lige mağlubiyetle döndü!
- Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton'a Wolverhampton çelmesi!
- Nesibe Aydın'dan ikinci galibiyet!
- Leipzig, geriden gelip kazanmasını bildi!
- Şanlıurfaspor'dan sahasında harika geri dönüş!
- Samsunspor, Kasımpaşa karşısında şov yaptı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail saldırısı sonrası bilanço açıklandı!
- Öcalan hamlesinin sonucu
- Bir ay önce bomba ihbarı yapılmış!
- Miras kavgasına şeriat mahkemesi!
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- İsrail, İran'daki hangi 'askeri hedefleri' vurdu?
- Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi
- Seçime günler kala: ABD'de çarpıcı anket