Nesrin Baş, Avrupa Şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 22:13
Nesrin Baş, Avrupa Şampiyonu oldu
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 72 kiloda mindere çıkan Nesrin, finalde son Avrupa şampiyonu Rumen sporcu Alexandra Nicoleta Anghel'le karşılaştı.

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