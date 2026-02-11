Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nesyri ve Duran gitti ama Talisca göz dolduruyor: F.Bahçe’nin golcüsü

Nesyri ve Duran gitti ama Talisca göz dolduruyor: F.Bahçe’nin golcüsü

11.02.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
Takip Et:
Nesyri ve Duran gitti ama Talisca göz dolduruyor: F.Bahçe’nin golcüsü

Fenerbahçe’de Nesyri ve Jhon Duran’la yolların ayrılması ve yeni bir forvet transferi yapılmaması tartışılırken, Brezilyalı yıldız Talisca performansıyla dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncu bu sezon üç kulvarda 20 gole ulaştı.

Fenerbahçe'de Nesyri ve Jhon Duran’la yolların ayrılıp yerine forvet transferi yapılmaması tartışılırken Talisca’nın “golcü” performansı göz kamaştırıyor. Kısa süre önce sözleşmesi 2 yıl uzatılan Brezilyalı yıldız, teknik direktör Tedesco’nun gol yollarında vazgeçmediği tek isim konumunda.

Talisca bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası kulvarlarında 20 gole imzasını koydu.

32 yaşındaki yıldız 4 de asist yaptı. Geçen sezon Al-Nassr ve F.Bahçe’de toplam 20 gol kaydeden Talisca bu rakama şimdiden ulaştı. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #anderson talisca #Jhon Duran #Domenico Tedesco #Youssef En Nesyri