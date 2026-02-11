Nesyri ve Duran gitti ama Talisca göz dolduruyor: F.Bahçe’nin golcüsü

Fenerbahçe'de Nesyri ve Jhon Duran’la yolların ayrılıp yerine forvet transferi yapılmaması tartışılırken Talisca’nın “golcü” performansı göz kamaştırıyor. Kısa süre önce sözleşmesi 2 yıl uzatılan Brezilyalı yıldız, teknik direktör Tedesco’nun gol yollarında vazgeçmediği tek isim konumunda.

Talisca bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası kulvarlarında 20 gole imzasını koydu.

32 yaşındaki yıldız 4 de asist yaptı. Geçen sezon Al-Nassr ve F.Bahçe’de toplam 20 gol kaydeden Talisca bu rakama şimdiden ulaştı.