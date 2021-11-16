Nevzat Aydın'dan yeni yapılanma! Sarıyer'e başkan oluyor...

16 Kasım 2021 Salı, 09:50

Eskiden Trabzonspor'da spor yöneticiliği yapan Nevzat Aydın geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti'ndeki CEO'luk görevini bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim" dedi. Yemeksepeti'nden sürpriz bir şekilde ayrılan Nevzat Aydın'ın yeni adresi belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre, Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, Sarıyer Kulübü'ne başkan olabilir. Sarıyer Kulübü'nü şirketleştirme için çalışmaların başladığı, geçmişe dönük dosyaların incelendiği öğrenildi. Haziran ayında yapılacak kongrede Nevzat Aydın'ın Sarıyer Kulübü'ne başkan olması bekleniyor.

'TEK AMACIM SARIYER'İ HAK ETTİĞİ YERLERE GETİRMEK'

Aydın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Sarıyer Kulübü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Elde ettiğim vizyon ve birikimleri bana en yakın gelen Sarıyer ile birleştirmek istiyorum. Bunda kulübün hikayesi büyük rol oynadı. Ayrıca kulüpten hiçbir beklentim yok. Tek amacım Sarıyer'i hak ettiği yerlere getirmek."

ACUN ILICALI HULL CİTY'İ SATIN ALDI

Geçtiğimiz günlerde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'i satın almak için İngiltere'de resmi görüşmeler gerçekleştirmiş ve bu görüşmelerin ardından İngiltere basınında Hull City'nin Ilıcalı tarafından satın alındığı duyurulmuştu.







