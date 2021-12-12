New York City teknik direktörü, şampiyonluğu soyunarak kutladı

MLS'te ilk kez şampiyonluğa uzanan New York City'de teknik direktör Ronny Deila zaferi ilginç bir şekilde kutladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2021 Pazar, 15:10
New York City teknik direktörü, şampiyonluğu soyunarak kutladı
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MLS'de şampiyonluk ipini New York City göğüsledi.

Finalde Portland Timbers ile karşılaşan New York City penaltılara giden maçta 4-2 kazandı ve tarihinde ilk kez MLS şampiyonu oldu.

New York City'yi çalıştıran Norveçli teknik direktör Ronny Deila daha önce verdiği sözü tuttu.

Deila şampiyon olmaları halinde soyunacağını söylemişti. New York City'nin şampiyonluğunun ardından Deila sahada soyundu ve şınav çekerek şampiyonluğu kutladı.


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