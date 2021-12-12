New York City teknik direktörü, şampiyonluğu soyunarak kutladı

12 Aralık 2021 Pazar, 15:10

MLS'de şampiyonluk ipini New York City göğüsledi.

Finalde Portland Timbers ile karşılaşan New York City penaltılara giden maçta 4-2 kazandı ve tarihinde ilk kez MLS şampiyonu oldu.

New York City'yi çalıştıran Norveçli teknik direktör Ronny Deila daha önce verdiği sözü tuttu.

Deila şampiyon olmaları halinde soyunacağını söylemişti. New York City'nin şampiyonluğunun ardından Deila sahada soyundu ve şınav çekerek şampiyonluğu kutladı.