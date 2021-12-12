MLS'te şampiyon New York City
Amerika'daki Major Futbol Ligi'nde New York City, Portland Timbers'ı penaltılarda 4-2 mağlup ederek ilk kez şampiyon oldu.
New York City, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta, Portland Timbers'ı penaltılarda 4-2 yenerek Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) Kupası'nı ilk kez müzesine götürdü.
2021 MLS Kupası'nın sahibi, ABD'nin Portland kentindeki Providence Park'ta oynanan maçla sahibini buldu. Misafir takım New York City, ?41. dakikada Castellanos'un attığı golle soyunma odasına önde gitti. Fakat Portland Timbers, Mora'nın 90+4'üncü dakikadaki golüyle mücadeleyi uzatmaya taşıdı.
Uzatma bölümünde eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. 2013'te kurulan New York City, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak MLS'teki ilk şampiyonluğunu elde etti.
New York City'nin ABD'li kalecisi Sean Johnson, final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
1996'dan beri oynanan MLS Kupası'nı en fazla kazanan takım Los Angeles Galaxy'nin, 5 şampiyonluğu bulunuyor.
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