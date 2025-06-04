New York Knicks'ten Tom Thibodeau kararı!

New York Knicks, başantrenör Tom Thibodeau'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Bu karar, takımın 25 yıl aradan sonra ilk kez Doğu Konferansı finallerine yükselmesinin ardından geldi. Knicks, final serisinde Indiana Pacers'a altı maçta elenmişti.

Knicks Başkanı Leon Rose, yaptığı açıklamada, "Organizasyonumuzun tek hedefi taraftarlarımız için bir şampiyonluk kazanmak. Bu nedenle Tom Thibodeau ile yollarımızı ayırma gibi zor bir kararı aldık" ifadelerini kullandı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Knicks yönetimi organizasyonun bir sonraki adımı için yeni bir sesin daha etkili olacağına inanıyor.

5 SEZONDA 4 KEZ PLAY-OFF

2020 yılında Knicks'in başına geçen 67 yaşındaki Thibodeau, takımını beş sezonda dört kez play-off'a taşıdı. Ayrıca, New York'u 1991-95 yıllarından sonra ilk kez üst üste 50 galibiyetin üzerine taşıdı. 2021'de yılın koçu seçilen deneyimli çalıştırıcı, Knicks'in sekiz yıllık play-off hasretine de son vermişti.

Knicks, Thibodeau döneminde üç yıl üst üste play-off serisi kazandı. Oysa takım, 2001 ile 2020 arasında yalnızca bir seriyi geçebilmişti.

"Tom'a her gününü bu göreve adadığı için minnettarız" diyen Leon Rose, Thibodeau'nun takıma hem saha içinde hem dışında büyük katkılar sunduğunu vurguladı.

30 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Thibodeau, geçen yaz Knicks ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. SNY'den Ian Begley'e göre kulüp, Thibodeau'ya en az 30 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.

Sezon boyunca oyuncu rotasyonunu genişletmemesi nedeniyle eleştirilen Thibodeau'nun, Mikal Bridges (3.036 dakika), Josh Hart (2.897) ve OG Anunoby (2.706) gibi oyuncuları ligin en çok süre alan isimleri arasına yerleştirmesi dikkat çekmişti.

Knicks, normal sezonu 51-31 ile Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada tamamlamıştı.



