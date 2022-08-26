Newcastle United, Alexander Isak'ı transfer etti

26 Ağustos 2022 Cuma, 18:14

Newcastle United, Real Sociedad'ın İsveçli santrforu Alexander Isak'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Newcastle United, Isak'ın bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ama İngiliz basını, transferin maliyetinin ekstra ödemelerle 70 milyon Euro'nun üstüne çıkabileceğini öne sürdü.

İsveç Milli Takımı formasını 37 kez giyen Isak, 2019-2020 sezonundan beri oynadığı İspanyol kulübü Real Sociedad'da 132 maça çıktı ve 44 gol attı.