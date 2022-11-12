Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Graham Potter yönetimindeki Chelsea İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Premier Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor.
Graham Potter yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.
NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James' Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligin 15. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Arsenal'a 1-0 mağlp olmuştu.
Newcastle ise Southampton deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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