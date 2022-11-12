Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Graham Potter yönetimindeki Chelsea İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 15:42
Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor.

Graham Potter yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.

NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James' Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligin 15. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Arsenal'a 1-0 mağlp olmuştu.

Newcastle ise Southampton deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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