Newcastle United kendi sahasında güldü!

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Newcastle United, Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.
St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United, 2-0'lık skorla kazandı.
Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Bruno Guimaraes ile 84. dakikada penaltıdan Nick Woltemade kaydetti.
Bu sonucun ardından Newcastle United, puanını 9 yaptı. Nottingham Forest, 5 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Newcastle United, Brighton deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, Chelsea'yi konuk edecek.