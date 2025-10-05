Cumhuriyet Gazetesi Logo
Newcastle United kendi sahasında güldü!

Newcastle United kendi sahasında güldü!

5.10.2025 18:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Newcastle United kendi sahasında güldü!

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Newcastle United, Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United, 2-0'lık skorla kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Bruno Guimaraes ile 84. dakikada penaltıdan Nick Woltemade kaydetti.

Bu sonucun ardından Newcastle United, puanını 9 yaptı. Nottingham Forest, 5 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Newcastle United, Brighton deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, Chelsea'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #premier lig #nottingham forest #Newcastle United

İlgili Haberler

Arsenal, Newcastle United deplasmanında 90+6'da güldü!
Arsenal, Newcastle United deplasmanında 90+6'da güldü! Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.
Liverpool, Newcastle United'ı 16 yaşındaki Rio Ngumoha ile yıktı!
Liverpool, Newcastle United'ı 16 yaşındaki Rio Ngumoha ile yıktı! Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.
Newcastle United deplasmanda takıldı!
Newcastle United deplasmanda takıldı! Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bournemouth ile 0-0 berabere kaldı.