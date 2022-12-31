Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta maçında Newcastle United ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 10:01
Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Newcastle United ile Leeds United karşılaşacak. 

NEWCASTLE UNITED - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United - Leeds United maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de St. James' Park'ta oynanacak.

NEWCASTLE UNITED - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayımlanacak.


leeds united Newcastle United İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler