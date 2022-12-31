Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 18. hafta maçında Newcastle United ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Newcastle United ile Leeds United karşılaşacak.
NEWCASTLE UNITED - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Newcastle United - Leeds United maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de St. James' Park'ta oynanacak.
NEWCASTLE UNITED - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayımlanacak.
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