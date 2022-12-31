Sivasspor-Galatasaray maçında iptal edilen golün VAR konuşmalarıyla ilgili çarpıcı iddia!

31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:36

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Galatasaray’ı konuk eden Sivasspor’un 52. dakikada Fredrik Ulvestad ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edilmişti.

Ofsayt nedeniyle iptal edildiği düşünülen golün iptal gerekçesi VAR tarafından net şekilde belirtilmezken, Türkiye Futbol Federasyonundan da bir açıklama gelmedi.

Erkan Özdamar ve Rıza Çalımbay

Hürriyet'in haberine göre maçın hakemi Erkan Özdamar, ofsayt için mi yoksa faul için mi çağrıldığını bilmeden VAR monitörünün başına geçti.

Haberde yer alan iddiaya göre 5 dakika 4 saniye süren incelemenin ardından VAR hakemi Özgüç Türkalp, Özdamar'a “Ofsayt, sen golü iptal et, ben görüntüyü ekrana vereceğim” dedi.

Hürriyet'te yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Türkalp 'Ekrana vereceğim' dediği görüntüyü ekrana getiremedi. Çünkü pozisyonda ofsayt yoktu ve Türkalp VAR operatörüne Galatasaray savunma oyuncusunun kaleye en yakın bölümünü değil daha başka bir uzvunu işaretletmişti. Yani VAR prosedürünü alt üst etmiş, 'ekrana getireceğim' dediği ofsayt görüntüsünü getirememiş, bir golü yok yere iptal etmişti."



