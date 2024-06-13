Newcastle United, Lloyd Kelly'i resmen açıkladı!

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:35

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:35

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle istediği gibi geçirmeyen Newcastle United yeni sezonun ilk transferini açıkladı.

Newcastle United resmi sitesinden yaptığı açıklamada Bournemouth ile sözleşmesi sona eren Lloyd Kelly'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Newcastle United'ın transfer açıklaması şu şekilde:

"Lloyd Kelly'nin 1 Temmuz 2024'te kulübe katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Newcastle United'a hoş geldin Lloyd!"

Yapılan açıklamada ise 25 yaşındaki İngiliz stoperin 25 numaralı formayı giyeceği açıklanırken, sözleşme süresinin ne kadar olduğu söylenmedi.

25 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla 25 resmi maça çıkan Lloyd Kelly bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.