Newcastle United, Lloyd Kelly'i resmen açıkladı!
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Newcastle United, Lloyd Kelly'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle istediği gibi geçirmeyen Newcastle United yeni sezonun ilk transferini açıkladı.
Newcastle United resmi sitesinden yaptığı açıklamada Bournemouth ile sözleşmesi sona eren Lloyd Kelly'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Newcastle United'ın transfer açıklaması şu şekilde:
"Lloyd Kelly'nin 1 Temmuz 2024'te kulübe katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Newcastle United'a hoş geldin Lloyd!"
Yapılan açıklamada ise 25 yaşındaki İngiliz stoperin 25 numaralı formayı giyeceği açıklanırken, sözleşme süresinin ne kadar olduğu söylenmedi.
25 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla 25 resmi maça çıkan Lloyd Kelly bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Spor Haberleri
- Bayern Münih yeni transferini duyurdu!
- Amedspor'da Ersun Yanal dönemi başladı
- Düsseldorf, EURO 2024'teki ilk maçına hazır
- Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti!
- Milos Teodosic sözleşmesini uzattı
- Jose Mourinho'dan heyecanlandıran paylaşım!
- Newcastle United, Lloyd Kelly'i resmen açıkladı!
- Nadal'dan kötü haber! Wimbeldon'da olamayacak...
- Filenin Sultanları doludizgin!
- Ersu Şaşma kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- Yoksa 'beşli çete'yi unuttuk mu
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı
- AKP’ye mesaj verdi
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- Tanrıöğen dizi ekibiyle bir araya geldi: İşte son hali!
- ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...
- Özel’in yolu nereye çıkar?
- Özel-Erdoğan algı operasyonu