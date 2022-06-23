Newcastle United, Nick Pope'u kadrosuna kattı

Premier Lig takımlarından Newcastle United, Burnley'den kaleci Nick Pope ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 21:48
Newcastle United, Nick Pope'u kadrosuna kattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, yeni sezon öncesinde ikinci transferini yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşen Burnley'den Nick Pope ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, transferin 10-12 milyon Sterlin karşılığında tamamlandığı ifade edildi.

15 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Pope, 2019/20 sezonunda 15 maçta kalesini gole kapatarak İngiltere Futbol Yazarları Birliği tarafından sezonun en iyi 11'ine seçilmişti.

Burnley'ye 2016 yılında transfer Nick Pope, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maça çıkarken kalesinde 47 gol görmüştü.

Newcastle United, daha önce Aston Villa'dan Matt Targett'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.


İngiltere Premier Lig Newcastle United Nick Pope
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