Newcastle United, PSG'yi ezdi geçti!
Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Newcastle United evinde Paris Saint-Germain'i 4-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile Luis Enrique'nin yönetimindeki Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 3-1 kazanırken goller; 17. dakikada Miguel Almiron, 40. dakikada Dan Burn, 50. dakikada Sean Longstaff ve 90+1'de Fabian Schar'dan geldi. Konuk ekip PSG'nin tek golü ise 56. dakikada Lucas Hernandez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United puanını 4'e yükseltirken, PSG 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Newcastle United evinde Borussia Dortmund'u ağırlarken, PSG sahasında Milan'ı ağırlayacak.
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